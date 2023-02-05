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НовостиПроисшествия5 февраля 2023 15:32

На улице Красных Борцов в пятиэтажном доме загорелась дверь в квартиру

Ее потушили жильцы еще до прибытия пожарных
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
На место ЧП выезжали две пожарные машины

На место ЧП выезжали две пожарные машины

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В начале шестого часа дня в Екатеринбурге на улице Красных Борцов загорелся пятиэтажный жилой дом. Пламя вспыхнуло в квартире на третьем этаже.

- На площади в один квадратный метр повреждена входная группа квартиры, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - На место пожара выезжали две единицы техники, девять человек личного состава.

Еще до прибытия пожарных огонь погасили жильцы дома при помощи огнетушителя. Никто из людей не пострадал.