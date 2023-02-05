В Екатеринбурге прекратили поиски 14-летней школьницы, пропавшей в субботу

Сутки о судьбе девочки ничего не было известно Фото: vk.com/lizaalertekb

В субботу, 4 февраля, в Екатеринбурге ушла погулять и не вернулась домой 14-летняя девочка. В ее поисках были задействованы сотрудники полиции и добровольцы из поискового отряда «ЛизаАлерт». Ранее девочка не уходила из дома. Сутки о ее судьбе ничего не было известно. В воскресенье уже ближе к пяти часам вечера сотрудники полиции сообщили, что поиски прекращены.

- Она найдена сотрудниками полиции и доставлена в отдел полиции №12, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. Девочка жива и здорова.

В полиции отметили, что по отношению к школьнице противоправных действий никто не совершал. А причина, по которой она пропала на сутки, еще выясняется.