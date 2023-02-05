В Областную детскую больницу за 3 миллиона купили аппарат для лечения тяжелых инфекций

Такой аппарат позволяет проводить больше семи тысяч исследований за год Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Областной детской больнице появилось новое современное оборудование - анализатор, который помогает при лечении тяжелых инфекций.

- Анализатор «Адажио» позволяет полностью автоматизировать интерпретацию результатов чувствительности возбудителей тяжелых инфекций к антибиотикам, - объясняют в департаменте информационной политики Свердловской области. - Это поможет врачам оперативно подобрать наиболее действенный препарат для борьбы с болезнетворными бактериями и спасти жизнь пациента.

Такой аппарат позволяет проводить больше семи тысяч исследований за год. Стоит он три миллиона рублей. Деньги на него были получены от благотворителей в ходе Екатерининской ассамблеи.