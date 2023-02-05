Жителя Ревды лишили свободы на 15 лет за связь со школьницами, с которыми он познакомился по Интернету

Преступление мужчина совершил зимой 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ревде на скамье подсудимых оказался 34-летний местный житель, который обвинялся в педофилии. Его уличили в трех преступлениях в отношении детей. По данным портала revda-info.ru, потерпевшими были две школьницы, с которыми она познакомился в социальных сетях.

- Обвиняемый утверждал, что не знал, сколько им лет, думал, что они старше, - сообщает портал revda-info.ru

Все случилось осенью и зимой 2021 года. Когда правда вскрылась, мужчину обвинили в «развратных действиях без применения насилия» и «насильственный действиях сексуального характера». В итоге мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима.