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НовостиПроисшествия5 февраля 2023 9:13

Жителя Ревды лишили свободы на 15 лет за связь со школьницами, с которыми он познакомился по Интернету

Его приговорили к колонии строгого режима
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Преступление мужчина совершил зимой 2021 года

Преступление мужчина совершил зимой 2021 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ревде на скамье подсудимых оказался 34-летний местный житель, который обвинялся в педофилии. Его уличили в трех преступлениях в отношении детей. По данным портала revda-info.ru, потерпевшими были две школьницы, с которыми она познакомился в социальных сетях.

- Обвиняемый утверждал, что не знал, сколько им лет, думал, что они старше, - сообщает портал revda-info.ru

Все случилось осенью и зимой 2021 года. Когда правда вскрылась, мужчину обвинили в «развратных действиях без применения насилия» и «насильственный действиях сексуального характера». В итоге мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима.