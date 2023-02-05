Жительницы Екатеринбурга высказались против использования феминитивов в названиях профессий

У 63% опрошенных екатеринбуржцев современные феминитивы чаще всего вызывают отрицательные эмоции Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Оказывается, не все жители Екатеринбурга благосклонно относятся к моде на использование феминитивов в речи (например, когда «доктор» превращают в «докторка», - Прим. Ред.) Специалисты сервиса SuperJob провели свое исследование среди соискателей и узнали, что 6 из 10 екатеринбуржцев отрицательно относятся к ним.

- Современные феминитивы - например, режиссерка, авторка, психологиня — чаще всего вызывают у 63% екатеринбуржцев отрицательные эмоции: «Ухо режет», «Коверкает русский язык», «Они звучат пренебрежительно и почти оскорбительно», - сообщается в исселодовании.

Лишь 5% опрошенных заявили, что им нравятся феминитивы. Аргументировали они это тем, что если есть слово «генеральша», то и «режиссерша» может быть. И каждому пятому участнику опроса было безразлично, есть феминитивы, или нет.

- Интересно, что больше всего тех, кого сердят феминитивы XXI века — среди женщин! - добавляют специалисты сервиса. - Из них 65% относятся к лингвистическим отголоскам феминизма отрицательно, 70% никогда не употребляют в речи.