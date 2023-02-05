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НовостиОбщество5 февраля 2023 8:26

В понедельник в Екатеринбурге потеплеет до -5 градусов Цельсия

Синоптики рассказали, какой погоды ждать в Екатеринбурге в начале следующей недели
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Больших снегопадов в ближайшие три дня ждать не стоит

Больших снегопадов в ближайшие три дня ждать не стоит

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая рабочая неделя в Екатеринбурге начнется с довольно «теплой» для февраля температуры воздуха. В понедельник, 6 февраля столбики термометров днем покажут -5...-7 градусов Цельсия. Ожидается переменная облачность. Существенных осадков не будет. Ветер — неустойчивый слабый. Во вторник погода будет похожая.

- Ночью -13...-15 градусов, днем -5…-7, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС»

А вот в среду, 8 февраля, днем выпадет небольшой снег. Столбики термометров днем опустятся до -10 градусов Цельсия. Ветер ожидается скоростью до 4-9 метров в секунду.