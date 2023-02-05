В ЗАТО Свободный простились со снайпером Дмитрием Исаченко, погибшим при выполнении задач спецоперации

Дмитрию Исаченко было 34 года Фото: со страницы Александра Иванова, главы городского округа ЗАТО Свободный Вконтакте

Жители города ЗАТО Свободный в субботу, 4 февраля, простились с 34-летним Дмитрием Исаченко. Молодой человек погиб 11 декабря, выполняя задачи специальной военной операции. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил глава городского округа Александр Иванов.

- Для защиты территориальной целостности нашей страны он принял решение добровольно принять участие в специальной военной операции и проходил службу в должности старшего снайпера стрелковой роты стрелкового взвода, - написал Александр Иванов. - От имени администрации городского округа ЗАТО Свободный и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким, а также всем, кто знал Дмитрия Игоревича.

По данным главы городского округа, Дмитрия Исаченко посмертно наградили Орденом Мужества. Он служил в звании рядового.