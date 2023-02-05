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НовостиПроисшествия5 февраля 2023 6:17

На Кольцовском тракте у аэропорта столкнулись две легковушки

Люди в аварии не пострадали
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Авария произошла на подъезде к аэропорту Кольцово Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

Авария произошла на подъезде к аэропорту Кольцово Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

Минувшим утром на Кольцовском тракте у подъезда к аэропорту очевидцы заметили машины ГИБДД и МЧС. Оказалось, на дороге произошло ДТП - столкнулись два легковых автомобиля. - Транспортные средства получили механические повреждения, никто не пострадал, - прокомментировали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурге. Один из очевидцев записал на видео, как выглядели машины после столкновения. У одной из них от удара сильно повредило перед.