На Кольцовском тракте у аэропорта столкнулись две легковушки

Авария произошла на подъезде к аэропорту Кольцово Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

Минувшим утром на Кольцовском тракте у подъезда к аэропорту очевидцы заметили машины ГИБДД и МЧС. Оказалось, на дороге произошло ДТП - столкнулись два легковых автомобиля. - Транспортные средства получили механические повреждения, никто не пострадал, - прокомментировали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурге. Один из очевидцев записал на видео, как выглядели машины после столкновения. У одной из них от удара сильно повредило перед.