Житель Ирбита, купивший наркотик, добровольно принес его в полицию, потому что испугался и не знал, что с ним делать

Уголовное дело о сбыте и хранении запрещенных веществ направлено в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ирбите на скамье подсудимых скоро окажется 29-летний местный житель. Он обвиняется в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков (п. «б» ч. 2 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228 УК РФ). По версии следствия, закон мужчина нарушил в октябре прошлого года — сбыл запрещенные вещества через Интернет.

- Через два дня он для личного потребления приобрел наркотическое вещество массой не менее 0,73 граммов, которое стал хранить у себя дома до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции, - прокомментировали в МО МВД России «Ирбитский». - Как мужчина пояснил правоохранителям во время дачи показаний, в сентябре 2022 года он стал заниматься распространением наркотических средств, которые сначала приобретал через сеть «Интернет», а затем фасовал и распространял «из рук в руки» или посредством «закладок».

Выйти на него сотрудникам полиции удалось после того, как один из покупателей передумал употреблять наркотик и решил, что лучше он сам явится в полицию и отдаст сверток с запрещенным веществом — он очень боялся, что по пути домой ему встретятся сотрудники полиции, которые найдут у него запрещенное вещество, поэтому решил действовать на упреждение. Уголовное дело в отношении продавца направлено в суд.