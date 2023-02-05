В Октябрьском районе 25-летний екатеринбуржец в ходе ссоры напал с ножом на своего знакомого

Мужчину, напавшего с ножом на своего знакомого, задержали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Екатеринбурга разбирается в обстоятельствах происшествия, случившегося в одном из дворов Октябрьского района. Там один мужчина серьезно ранил другого.

- В ходе ссоры мужчина ударил потерпевшего предметом, похожим на нож. Пострадавшего доставили в больницу с проникающим ранением брюшной полости, - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Пострадавшему 32 года. Нападавшему 25 лет. Молодой человек нигде не работает. Его задержали. В случившемся он уже сознался.