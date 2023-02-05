Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 февраля 2023 4:55

В Октябрьском районе 25-летний екатеринбуржец в ходе ссоры напал с ножом на своего знакомого

Пострадавшего увезли в больницу с раной брюшной полости
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Мужчину, напавшего с ножом на своего знакомого, задержали

Мужчину, напавшего с ножом на своего знакомого, задержали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Екатеринбурга разбирается в обстоятельствах происшествия, случившегося в одном из дворов Октябрьского района. Там один мужчина серьезно ранил другого.

- В ходе ссоры мужчина ударил потерпевшего предметом, похожим на нож. Пострадавшего доставили в больницу с проникающим ранением брюшной полости, - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Пострадавшему 32 года. Нападавшему 25 лет. Молодой человек нигде не работает. Его задержали. В случившемся он уже сознался.