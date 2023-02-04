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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 16:38

В Каменске-Уральском мужчина сломал позвоночник, влетев в дерево на тюбинге

Он въехал в дерево
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

В Каменске-Уральском мужчина въехал на тюбинге в дерево. По словам очевидцев, у него сломан позвоночник и переломы четырех ребер.

- Неуправляемый тюбинг с рулевым врезался в одинокую березу, - написали в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский».

Мужчина скатывался с горки в компании взрослых и детей. На опубликованном видео слышно, как девочка просит его быть аккуратнее. Через пару секунд после этого он врезается в дерево и отлетает на снег.

Напомним, ранее мы писали, что прокуратура Нижней Салды проводила проверку после травмирования девятилетней девочки, которая каталась на тюбинге. Во время одного из спусков с заснеженной горы, она столкнулся со стволом дерева. В результате девочка получила перелом ног.

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