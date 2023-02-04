Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Первоуральске откроется Центр лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Медицинскую помощь в нем смогут получить 135 тысяч человек.

- Медсестра регулярно будет обзванивать пациентов, каждые три месяца приглашать их на прием и раз в полгода - на Школу пациентов, - рассказал заведующий кардиологическим отделением Первоуральской городской больницы Вадим Кучумов.

Центр будет функционировать на базе кардиологического стационара и профильных амбулаторных кабинетов. Направление в него будут выдавать врачи-терапевты при наличии показаний.

В департаменте информационной политики региона отмечают, что наш регион стал первым в России, где реализован проект создания сети Центров лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью. За три года в больницах области открыто 23 таких центра.

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