В Екатеринбурге суд вернул дело отставного генерала, обвиняемого в насилии над школьницей

Фото: Администрация города Клинцы

Чкаловский суд Екатеринбурга вернул уголовное дело в оношении отставного генерала, обвиняемого в насилии над школьницей и в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков.

- Дело было возвращено прокурору для устранения имеющихся нарушений в обвинительном заключении, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе суда.

Рамиля Гилязова задержали в марте 2022 года. Другими фигурантами в деле проходят бывший заведующий отделением в Свердловском онкодиспансере Иван Собачев и его знакомая Оксана Гортинская. Сейчас они находятся на свободе. Им предъявлены обвинения по пункту «а» части 3 статьи 131 «Изнасилование», и по пункту «а» части 3 статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее мы публиковали показания потерпевшей, которая подробно рассказала о знакомстве с бывшим военным.

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