Миллиардер Игорь Рыбаков призвал туристов посетить Сысерть

Игорь Рыбаков призвал туристов посетить Сысерть, прочитав новость о планах создать в городе виртуальный зоопарк Фото: Михаил ФРОЛОВ

Миллиардер Игорь Рыбаков в видео на своем YouTube-канале призвал туристов посетить Сысерть, прочитав новость о планах создать в городе виртуальный зоопарк.

- А ничего, кстати, природа хорошая. Я бы съездил. Друзья, не ждите, пока виртуальный зоопарк построят в Сысерти. Приезжайте в Сысерть прямо сейчас, - сказал Игорь Рыбаков.

Команда Агентства развития Сысерти в ответ пригласила его в гости. Об этом они написали в telegram-канале одного из своих проектов «Лето на заводе».

- Мы с Командой в свою очередь приглашаем в гости самого Игоря. Официально, - написали представители Агентства развития Сысерти. - Земля уральская предпринимателей любила и любит. Тем более что сам Рыбаков наш земляк - из Магнитогорска и в своей жизни не один завод построил.

Также они запустили флешмоб и призвали в их соцсетях отмечать аккаунт миллиардера и ставить хэштег #РыбаковСысерть.

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