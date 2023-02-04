В «Екатеринбурггазе» ответили на жалобы горожан на неприятный запах

Аварийные бригады выезжают на все заявки и обследуют газовую инфраструктуру Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Екатеринбурггаз» ответили на жалобы жителей Уралмаша и Эльмаша о неприятном запахе, похожем на газ. По их данным, система газораспределения в Екатеринбурге работает в штатном режиме, утечек газа на сетях нет.

- Газоснабжение жителей осуществляется бесперебойно и безопасно. «Екатеринбурггаз» обратился в органы МЧС с просьбой провести проверку по фактам жалоб граждан о сильном запахе в Орджоникидзевском районе. Просим потребителей газа не беспокоиться, - рассказали в пресс-службе «Екатеринбурггаза».

Также в компании отметили, что в аварийную газовую службу периодически обращаются жители района с заявками о сильном неприятном запахе, похожем на газ. Аварийные бригады выезжают на все заявки и обследуют газовую инфраструктуру. Утечек обнаружено не было.

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