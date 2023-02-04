В Екатеринбурге задержали мужчину, который пытался передать в ИК-10 три телефона

Телефоны и сим-карта были спрятаны в сверток, который мужчина успел перебросить во внутреннюю запретную зону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали мужчину, который пытался доставить в ИК-10 три телефона и сим-карту.

- Ночью 4 февраля сотрудниками ИК-10 в ходе реализации оперативной информации сотрудниками оперативного отдела, отдела охраны и дежурной смены на прилегающей территории в районе участка № 2 задержан гражданин, 2000 года рождения, который совершил переброс, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Телефоны и сим-карта были спрятаны в сверток, который мужчина успел перебросить во внутреннюю запретную зону ИК-10. Еще один сверток обнаружили у него. Нарушителя передали сотрудникам отдела полиции № 12 УМВД по Екатеринбургу. На мужчину составили протокол об административном правонарушении по ст.19.12 КоАП РФ (передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания).

В ГУФСИН отметили, что всего в учреждениях в 2022 году было перекрыто 73 канала доставки запрещенных предметов. За попытку передачи задержано 34 гражданина и 10 сотрудников учреждений.

Кроме того, в результате обысков изъято 967 сотовых телефона. Вынесено 119 решений о приостановке услуг сотовой связи по 1 572 абонентским номерам, находившимся в незаконном пользовании спецконтингента.

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