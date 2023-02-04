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НовостиЗдоровье4 февраля 2023 10:16

В Свердловской области за сутки зарегистрировали 356 новых случаев коронавируса

56 свердловчан госпитализировали
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
За все время с начала пандемии коронавируса в Свердловской области было выявлено 570 063 случая заражения новой инфекцией

За все время с начала пандемии коронавируса в Свердловской области было выявлено 570 063 случая заражения новой инфекцией

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по данным оперативного штаба на 1 февраля за сутки зарегистрировали 356 новых случаев коронавируса. 56 свердловчан госпитализировали. 222 человека за этот же период времени выздоровели и один умер.

Отметим, что за все время с начала пандемии коронавируса в Свердловской области было выявлено 570 063 случая заражения новой инфекцией. 555 150 человек смогли справиться с болезнью, 10 922 заболевших скончались.

Напомним, ранее врач из Екатеринбурга объяснил, чем опасен новый вариант коронавируса «кракен». По его словам, он очень легко передается от человека к человеку.

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