Жители Эльмаша утверждают, что запах газа проникает в квартиры с улицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Эльмаша пожаловались на сильный запах газа с улицы. Об этом пишет URA.RU.

- На улице Красных Командиров жуткий запах газа. Открыл окно, теперь по всей квартире пахнет газом, - рассказал местный житель изданию.

Еще одна жительница сообщила, что почувствовала неприятный запах, когда собиралась спать. По словам женщины, из-за него у нее закружилась голова и она не смогла уснуть.

В пресс-службе АО «Екатеринбурггаз» на звонки корреспондента «КП-Екатеринбург» не ответили. Мы отправили запрос и опубликуем его, как только получим ответ.

Напомним, ранее мы писали, что жителей Уралмаша напугал шум и запах газа. В частности, он шел от складов на проспекте Космонавтов. Оказалось, что бояться горожанам нечего - шум и запах появился из-за профилактических работ на газопроводе.

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