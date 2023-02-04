Жители Эльмаша утверждают, что запах газа проникает в квартиры с улицы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Эльмаша пожаловались на сильный запах газа с улицы. Об этом пишет URA.RU.
- На улице Красных Командиров жуткий запах газа. Открыл окно, теперь по всей квартире пахнет газом, - рассказал местный житель изданию.
Еще одна жительница сообщила, что почувствовала неприятный запах, когда собиралась спать. По словам женщины, из-за него у нее закружилась голова и она не смогла уснуть.
В пресс-службе АО «Екатеринбурггаз» на звонки корреспондента «КП-Екатеринбург» не ответили. Мы отправили запрос и опубликуем его, как только получим ответ.
Напомним, ранее мы писали, что жителей Уралмаша напугал шум и запах газа. В частности, он шел от складов на проспекте Космонавтов. Оказалось, что бояться горожанам нечего - шум и запах появился из-за профилактических работ на газопроводе.
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