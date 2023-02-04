Компания Павла Дацюка построит апарт-отель за «Домом контор» до 2028 года

Фото: проектная документация

Компания Павла Дацюка построит апарт-отель за «Домом контор» рядом с уже существующим комплексом «Радиус» до 2028 года. Информация об этом опубликована на сайте администрации Екатеринбурга.

Также в материалах, опубликованных на сайте мэрии, сообщается, что в здании будет 30 этажей. В гостинице будет 395 номеров на 500 постояльцев, с подземным паркингом на 39 машиномест и открытой автостоянкой на три машиноместа.

Сейчас на сайте мэрии проходят общественные обсуждения проекта. До 24 февраля желающие смогут оставить свои замечания и предложения.

Ранее мы писали, что мэрия Екатеринбурга разрешила компании «Радиус Девелопмент», половина которой принадлежит хоккеисту Павлу Дацюку, построить гостиничный комплекс на набережной Исети.

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