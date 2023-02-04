В Екатеринбурге в ДТП пострадали женщина и восьмилетний ребенок

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге днем, 3 февраля на улице Таганская столкнулись Renault Logan и Daewoo Nexia. В ДТП пострадали ребенок и женщина, которые ехали во второй иномарке. Восьмилетнюю девочку доставили в больницу с тупой травмой живота, женщину - с перелом надколенника.

- Водитель управляя автомашиной Renault Logan двигаясь по Таганской со стороны Лобкова в направлении Красных Командиров, при повороте налево на регулируемом перекрестке по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу автомашине Daewoo Nexia движущейся со встречного направления прямо по Таганской со стороны Кобозева в направлении Лобкова, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Водитель Renault Logan объяснил сотрудникам ГИБДД, что он не убедился в безопасности маневра, в результате чего допустил столкновение. По данным Госавтоинспекторов, 20-летний мужчина, устроивший ДТП, имеет стаж вождения один год.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, не отвлекаться от управления, а также не совершать резких маневров, которые могут привести к аварии.

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