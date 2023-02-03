Из области 40 «кубов» должны были отправиться Узбекистан Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Свердловской области в древесине для экспорта нашли личинок. Работники свердловского фитосанитарного контроля обнаружили ходы насекомых. Из области 40 «кубов» должны были отправиться Узбекистан. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области.

- При проведении государственного карантинного фитосанитарного надзора в пиломатериале хвойном обрезном обнаружены многочисленные ходы насекомых - вредителей леса диаметром более трех миллиметров и личинка усача рода Monochamus, - рассказали в Россельхознадзоре.

После осмотра пиломатериалов решено было отправить образцы в лабораторию. Там проверят соответствие состояния древесины фитосанитарным требованиям.

Ранее в Екатеринбург прибыла партия цветов из Литвы. Однако 560 срезов роз и гвоздик оказались зараженными карантинным вредителем. Цветы пришлось сжечь.

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