В Каменске-Уральском полицейские за несколько часов раскрыли квартирную кражу

За несколько часов полиция города нашла вора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском полицейские за несколько часов смогли раскрыть квартирную кражу. Вор пробрался в общежитие и похитил у пожилой женщины личные вещи. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Кража произошла в общежитии на лице Исетской, 41. Пенсионерка забыла закрыть дверь в свою комнату. Этим воспользовался злоумышленник.

- Он похитил оттуда паспорт, СНИЛС, медицинский полис, справку об инвалидности, кнопочный сотовый телефон, цепочку и банковские карты, - сообщили в свердловском МВД.

После того, как женщина поняла, что ее обокрали, она заблокировала свои счета, чтобы вор не смог потратить ее деньги. И также обратилась в полицию. За несколько часов злоумышленника удалось найти. Им оказался судимый семь раз 52-летний мужчина. На него завели уголовное дело.

Ранее, в Первоуральске осудили трех мошенников, укравших с чужих счетов больше 600 тысяч рублей. От их действий успели пострадать 34 человека.

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