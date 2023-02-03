За неделю мошенники обманули свердловских стариков на 2,7 миллиона рублей по схеме «родственник попал в ДТП»

Мошенники звонили старикам и представлялись силовиками Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За неделю трех пенсионеров из Екатеринбурга обманули мошенники по схеме «родственник попал в ДТП». Всего злоумышленники забрали 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в УМВД Екатеринбурга.

Сначала в полицию обратилась 86-летняя женщина. Она рассказала, что лжесиловики попросили у нее 1,5 миллиона рублей за свободу ее дочери, которая якобы сбила человека. После чего мошенники попросили у пенсионерки еще 500 тысяч. Свердловчанка отдала все оставшиеся сбережения.

- Буквально на следующий день жертвой злоумышленников стала 83-летняя пенсионерка, проживающая на улице Уральской, у которой выманили 395 тысяч рублей. Еще один аналогичный факт был зарегистрирован на Эльмаше, где злоумышленники выманили у 85-летнего дедушки 340 тысяч «кровных», - рассказали в УМВД.

В полиции возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество». На данный момент злоумышленников ищут.

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