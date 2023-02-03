Мужчине грозит реальный срок за убийство по неосторожности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Кировграда до смерти избил своего знакомого. На него завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вредя здоровью и смерть по неосторожности. Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области.

В ноябре 2022 года 27-летний свердловчанин вместе со своим знакомым выпивал в Верхнем Тагиле. Однако между мужчинами произошел конфликт. Поэтому мужчина избил своего знакомого руками и ногами. От полученных травм жертва умерла на месте.

- Изобличить обвиняемого сотрудникам СКР во взаимодействии с полицейскими удалось в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий. Под гнетом неопровержимых улик задержанный дал признательные показания, детализировав их в ходе проверки на месте, - рассказали в Следственном комитете.

Суд выбрал меру пресечения. Мужчину заключили под стражу. На данный момент уголовное дело рассматривается судом.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».