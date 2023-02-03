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НовостиОбщество3 февраля 2023 17:30

Свердловской области выделили еще два миллиарда на строительство школ и детских садов

Средства на эти цели поступят из федерального бюджета
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Всего же общий объем госпрограммы на этот год составит порядка 27.3 миллиарда рублей

Всего же общий объем госпрограммы на этот год составит порядка 27.3 миллиарда рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловской области по инициативе Евгения Куйвашева выделили дополнительные два миллиарда рублей на строительство школ, детских садов и поликлиник. Средства на эти цели поступят из федерального бюджета.

Всего же общий объем госпрограммы на этот год составит порядка 27.3 миллиарда рублей.

- В 2023 году в регионе будет вестись строительство семи школ. Новые здания появятся в Екатеринбурге, Краснотурьинске, поселке Кедровое городского округа Верхняя Пышма и поселке Пышма, селах Нижнеиргинское и Косулино, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

А вот детские сады возведут в Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга, в селах Балтым и Сажино.

- Строительство школ, поликлиник и других объектов инфраструктуры дают максимальный эффект для роста жилищного строительства и достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда», - добавили в департаменте.

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