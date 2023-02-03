Свердловской области выделили еще два миллиарда на строительство школ и детских садов

Всего же общий объем госпрограммы на этот год составит порядка 27.3 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловской области по инициативе Евгения Куйвашева выделили дополнительные два миллиарда рублей на строительство школ, детских садов и поликлиник. Средства на эти цели поступят из федерального бюджета.

Всего же общий объем госпрограммы на этот год составит порядка 27.3 миллиарда рублей.

- В 2023 году в регионе будет вестись строительство семи школ. Новые здания появятся в Екатеринбурге, Краснотурьинске, поселке Кедровое городского округа Верхняя Пышма и поселке Пышма, селах Нижнеиргинское и Косулино, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

А вот детские сады возведут в Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга, в селах Балтым и Сажино.

- Строительство школ, поликлиник и других объектов инфраструктуры дают максимальный эффект для роста жилищного строительства и достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда», - добавили в департаменте.

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