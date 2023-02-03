Трех жителей Первоуральска осудили за хищение денег с банковских карт

Свердловчанам дали сроки от двух до четырех лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Первоуральске трех мужчин осудили за хищение денег с банковских карт. У них был открытый доступ к счетам, поскольку свердловчане воспользовались утечкой данных в интернет.

- В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой), - сообщили в пресс-службе прокуратур Свердловской области.

Свою группировку мужчины организовали в марте 2020 года. В нее вошли трое свердловчан. Один из них предоставлял данные карт, которые уже были в открытом доступе. Два других оформляли подписки на различные услуги и совершали покупки. Так, например, с марта по июль того же года они подписались на онлайн-кинотеатр, купили себе технику, одежду и даже бронировали отели в Турции.

Всего свердловчане успели потратить с чужих карт больше 640 тысяч рублей. А от их действий пострадали 34 человека.

На данный момент мужчины вернули пострадавшим похищенные средства. Однако все они отправятся в колонию. Свердловчанам дали сроки от двух до четырех лет лишения свободы.

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