Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил «Трактору» в уральском дерби

Из-за этого поражения «Автомобилист» откатывается на третью строчку восточной конференции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене проиграл «Трактору» в уральском дерби. Встреча, проходившая в КРК «Уралец», завершилась со счетом 1:2 в пользу челябинского клуба.

Первой период вышел безголевым для обеих команд. Однако гости площадки первыми открыли счет: на третьей минуте второго игрового отрезка Петр Хохряков распечатал ворота Игоря Бобкова, еще через две минуты Максим Шабанов увеличил преимущество южноуральцев.

«Шоферы» ответили на это точным броском Кертиса Волка уже через полторы минуты, реализовав численное большинство, однако эта шайба оказалось единственной заброшенной для екатеринбуржцев.

Из-за этого поражения «Автомобилист» откатывается на третью строчку восточной конференции, в активе подопечных Николая Заварухина 73 очка в 58 матчах, при этом до завершения регулярного чемпионата остается всего 10 игр.

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