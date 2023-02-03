В Свердловской области фотоловушки зафиксировали семь нарушителей, выбрасывающих мусор в лесу

Камеры мгновенно фиксируют нарушителей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге фотоловушки зафиксировали семь нарушителей, который выбрасывали мусор в неположенных местах. Всего в городе установили четыре камеры в самых проблемных зонах. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- В одном из мест было зафиксировано семь случаев разгрузки отходов различным грузовым транспортом с четко читаемыми государственными номерами. Все материалы направлены в соответствующие структуры для определения собственников транспортных средств для дальнейшего их привлечения к административной ответственности, – рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

Все ловушки мгновенно фиксируют информацию. Копию фотоотчетов получает нарушитель по почте или через портал госуслуг. Сумма штрафов за нарушение могут достигать 120 тысяч рублей.

Ранее, в декабре 2022 года, стало известно, что на Урале камеры будут вычислять водителей, выбрасывающих мусор из машин в лес. Всего по всей Свердловской области установили 11 камер.

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