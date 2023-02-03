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НовостиОбщество3 февраля 2023 16:17

Уральский таможенник попался на получении взятки в размере 230 тысяч

Он получал деньги за отправление информации, составляющей налоговую тайну
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Он получал деньги за отправление информации, составляющей налоговую тайну

Он получал деньги за отправление информации, составляющей налоговую тайну

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский таможенник попался на взятке в размере 230 тысяч рублей. Во время разбирательства выяснилось, что 41-летний мужчина с января 2019 года по февраль 2021 года получал деньги за отправление информации, полученной из единой автоматизированной системы.

Документы, которые получало юридическое лицо, составляли налоговую тайну, из-за чего было возбуждено уголовное дело.

- Утверждено обвинительное заключение по статьям Получение взятки в крупном размере» и «Незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую тайну». Материалы переданы в суд, - уточнили в уральской транспортной прокуратуре.

Ранее стало известно, в Екатеринбурге майора ГИБДД заподозрили в махинациях с топливом и сокрытии ДТП.

- Его заметили в Нижнем Тагиле, куда он ездил не по делам службы, а по своим личным. Но на местной АЗС он почему-то расплачивался топливной картой автохозяйства, - рассказал источник издания E1.RU.

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