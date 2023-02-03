Уральский таможенник попался на получении взятки в размере 230 тысяч

Он получал деньги за отправление информации, составляющей налоговую тайну Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский таможенник попался на взятке в размере 230 тысяч рублей. Во время разбирательства выяснилось, что 41-летний мужчина с января 2019 года по февраль 2021 года получал деньги за отправление информации, полученной из единой автоматизированной системы.

Документы, которые получало юридическое лицо, составляли налоговую тайну, из-за чего было возбуждено уголовное дело.

- Утверждено обвинительное заключение по статьям Получение взятки в крупном размере» и «Незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую тайну». Материалы переданы в суд, - уточнили в уральской транспортной прокуратуре.

Ранее стало известно, в Екатеринбурге майора ГИБДД заподозрили в махинациях с топливом и сокрытии ДТП.

- Его заметили в Нижнем Тагиле, куда он ездил не по делам службы, а по своим личным. Но на местной АЗС он почему-то расплачивался топливной картой автохозяйства, - рассказал источник издания E1.RU.

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