В Каменске-Уральском у пенсионера с карты украли больше шести тысяч рублей

Полицейские уже завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском у пенсионера с банковской карты украли больше шести тысяч рублей. Ее 67-летний мужчина по неосторожности потерял. После того, как ему стали приходить сообщения о списании средств, он обратился в полицию.

Злоумышленника, подобравшего чужую карту, нашли быстро. Им оказался 34-летний мужчина, который ранее уже был судим. У него дома нашли вещи, которые он купил на деньги пенсионера.

- По месту проживания изъяты приобретенные по карте заявителя: 1 футболка белого цвета, 1 футболка зеленого цвета, 1 футболка бирюзового цвета, туалетная вода «Adriano domianni milliomi» и туалетная вода «Sergio nero scan», - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Ущерб составил 6 147 рублей. Полицейские уже составили уголовное дело на рецидивиста.

Ранее, в Нижнем Тагиле завели уголовное дело на ранее судимого местного жителя. Он напал на охранника ради пятитысячной купюры.

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