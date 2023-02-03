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НовостиОбщество3 февраля 2023 15:42

Свердловский депутат Госдумы предложил мобилизовать безработных

Такую мысль Максим Иванов высказал при обсуждении возвращения ценных сотрудников на производство
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Такую мысль Максим Иванов высказал при обсуждении возвращения ценных сотрудников на производство

Такую мысль Максим Иванов высказал при обсуждении возвращения ценных сотрудников на производство

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы из Свердловской области Максим Иванов предложил мобилизовать безработных. Парламентарий высказал такую мысль во время обсуждения возвращения ценных сотрудников на производство.

- Продолжаю получать от предприятий обращения с просьбой помочь вернуть с СВО ключевых сотрудников, без которых производство «просто встает». Тут надо признать: проблема такая есть, - написал в своем Telegram-канале Максим Иванов.

Парламентарий привел в пример Талицу, где в центрах занятости на учете стоят 53 человека.

- Возникает разумный вопрос: может, при мобилизации вместо инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных «клиентов» центра занятости? Уверен, те будут только рады: работа почетная, зарплата высокая, - подытожил депутат.

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