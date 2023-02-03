Свердловский депутат Госдумы предложил мобилизовать безработных

Такую мысль Максим Иванов высказал при обсуждении возвращения ценных сотрудников на производство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы из Свердловской области Максим Иванов предложил мобилизовать безработных. Парламентарий высказал такую мысль во время обсуждения возвращения ценных сотрудников на производство.

- Продолжаю получать от предприятий обращения с просьбой помочь вернуть с СВО ключевых сотрудников, без которых производство «просто встает». Тут надо признать: проблема такая есть, - написал в своем Telegram-канале Максим Иванов.

Парламентарий привел в пример Талицу, где в центрах занятости на учете стоят 53 человека.

- Возникает разумный вопрос: может, при мобилизации вместо инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных «клиентов» центра занятости? Уверен, те будут только рады: работа почетная, зарплата высокая, - подытожил депутат.

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