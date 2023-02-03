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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 15:28

В Среднеуральске поймали закладчика с 111 свертками героина

Мужчину задержали полицейские
Дарья ЧИПУРИНА
Мужчину задержали полицейские, которые патрулировали улицы города

Мужчину задержали полицейские, которые патрулировали улицы города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Среднеуральске поймали закладчика с 111 свертками героина. Его нашли и задержали полицейские во время патрулирование города.

- Мужчина разгуливал в состоянии наркотического опьянения, имея при себе семь свертков с героином, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Уже в участке удалось выяснить, что 30-летний мужчина сам наркозависимый, а на работу закладчика устроился, чтобы заработать себе на дозу. Во время обыска при уральце нашли 111 свертков с наркотическими веществами. Полицейские возбудили уголовное дело.

Ранее, в Асбесте поймали мужчину, в машине которого нашли почти 11 килограммов наркотиков. Во время разбирательства выяснилось, что в октябре прошлого года 34-летний уралец прибыл к кафе в Верхней Пышме, чтобы сделать закладку. На мужчину завели уголовное дело.

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