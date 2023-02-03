В Екатеринбурге звезды футбола проведут мастер-класс для детей

После тренировки все желающие могут пообщаться с игроками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге звезды отечественного футбола проведут мастер-класс для 300 детей из 30 различных школ региона. «Урок футбола» пройдет при поддержке Трубной металлургической компании, участники соберутся в манеже «Урал» на Фестивальной.

- Руслан Пименов, Дмитрий Аленичев, Елена Терехова, Егор Титов и Динияр Билялетдинов не только отработают с детьми отдельные упражнения на поле, но и сыграют со школьниками в футбол, - уточнили в пресс-службе ТМК.

После тренировки все желающие могут пообщаться с игроками, сделать с ними совместные фотографии и получить автографы.

- «Уроки футбола» – часть большого проекта «Футбол в школе», а Свердловская область стала одним из восьми пилотных регионов проекта в 2021 году, - добавили в ТМК.

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