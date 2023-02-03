Под Екатеринбургом из вагона-контейнера на пути вылилась щелочь

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Под Екатеринбургом на станции Свердловск-Сортировочный из вагона-контейнера на пути вылилась щелочь, теперь в обстоятельствах инцидента разбираются специалисты транспортной прокуратуры. По предварительным данным, течь не была опасной.

- Предварительная причина происшествия – техническая неисправность металлической емкости. Работниками железной дороги вагон выведен из состава поезда, течь груза устранена. Угрозы причинения вреда окружающей среде нет, - уточнили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

На место выезжала следственно-оперативная группа.

Ранее стало известно, что в Белоярском городском округе поздним вечером 30 января мужчина погиб под колесами поезда. Инцидент произошел на 37-м километре станций Хризолитовый-Колюткино. По данным транспортной прокуратуры, причиной происшествия могло стать то, что уралец переходил пути в неположенном месте.