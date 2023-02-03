В Красноуфимске хозяйки приготовили сухие супы для мобилизованных

Хозяйки высушивают овощи, крупы и мясо, чтобы потом из них получились блюда Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале женщины готовят сухие супы и каши для мобилизованных. Так, жительницы Красноуфимска насушили овощи, мясо и крупы, которые с добавлением кипятка превратятся в домашний обед. Об этом сообщает «Народный фронт».

Приготовление этих высушенных блюд займет не больше трех минут. Саму технологию приготовления обеда передала российским женщинам мама Маша из Симферополя. Сами коробки с продуктами отправят мобилизованным к 23 февраля. Внутри них – греча с грибами и борщ с курицей. Срок хранения у таких продуктов гораздо выше, чем у обычных супов.

Ранее, в поселке Басьяновский состряпали 50 тысяч пельменей для мобилизованных. Тогда их делали все от малых детишек до бабушек в течение недели. Огромная партия была сделана из 140 килограммов мяса и ста килограммов муки.