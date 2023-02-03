Уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере» направлено в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте осудят мужчину, в машине которого нашли почти 11 килограммов наркотиков. Во время разбирательства выяснилось, что в октябре прошлого года 34-летний уралец прибыл к кафе в Верхней Пышме, чтобы сделать закладку.

Злоумышленник поместил пакетик с запрещенным веществом во фрагмент газеты.

- Однако довести до конца свои преступные действия обвиняемый не смог, поскольку возле кафе был задержан сотрудниками полиции. В салоне его Infiniti FX-37 нашли пять вакуумных пакетов с мефедроном общей массой 10,9 килограмма, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере» направлено в суд для рассмотрения по существу.

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