В центре Екатеринбурга десятки горожан выстроились в очереди на открытие нового ресторана

Заведение стилизовано по мотивам корейской поп-культуры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Екатеринбурга десятки горожан выстроились в очереди, чтобы попасть на открытие нового ресторана корейского стрит-фуда CHICKO. Толпа растянулась от «Пассажа» до парковки у метро «Площадь 1905 года».

Заведение стилизовано по мотивам корейской поп-культуры, стены в ресторане разрисованы персонажами из местных сериалов.

- Сотни жителей Екатеринбурга пришли на открытие «Чико». Всем раздаем горячие напитки и пледы. Лично дарю коллекционные карточки. Спасибо, что разделяете с нами этот праздник. Мы создаем историю, - говорится в социальных сетях ресторана CHICKO.

В меню ресторана – блюда, приготовленные по рецептам, привезенным из Кореи. В частности, омук, чачжамен, кимпаб и другое.

Ранее в Екатеринбурге в торговом центре «Европа» появилось новое заведение японской кухни под названием OVO izakaya. В Японии изакаей называют заведения, в которых посетители, как правило, выпивают после работы.

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