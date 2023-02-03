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НовостиОбщество3 февраля 2023 12:27

Минприроды запретило проводить гонки на льду реки под Невьянском

В учреждении считают, что такие соревнования наносят серьезный вред водоему
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В учреждении считают, что такие соревнования наносят серьезный вред водоему

В учреждении считают, что такие соревнования наносят серьезный вред водоему

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональное министерство природы запретило проводить гонки на льду реки Северная Шуралка под Невьянском. Специалисты объяснили такое решение тем, что использование акватории для соревнования не было согласовано.

- При выезде транспортных средств на льду остается осадок в виде техногенных частиц от шлифтов дисков, тормозных колодок, шипов, в этом случае после таяния льда в водоем попадают железо, цинк, алюминий, - отметил министр природных ресурсов Денис Мамонтов.

По его словам, такие состязания наносят серьезный вред водоему.

- Кроме того, на территории региона действуют правила охраны жизни людей на водных объектах, которыми при отсутствии организованной ледовой переправы запрещен выезд на лед, передвижение по льду и стоянка, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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