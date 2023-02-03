Синоптики объявили предупреждение, которое будет действовать до вечера 7 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область на четыре дня накроет смогом, синоптики объявили предупреждение, которое будет действовать с 20:00 3 февраля до вечера 7 февраля.

- Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20:00 7 февраля, - уточнили в уральском гидрометцентре.

Ранее стало известно, что в Свердловской области ожидается похолодание. Столбики термометров в ночное время опустятся до - 20 градусов и ниже. Об этом в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» рассказал эксперт в области метеорологии Алексей Пулин.

- Начиная с четверга на Среднем Урале усилится влияние антициклона. Тепло по высотам сохранится, а вот у земли из-за температурной инверсии в антициклоне ночи станут существенно холоднее, - сообщил он.