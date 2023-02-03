В Свердловской области принято соглашение о снижении негативного воздействия на окружающую среду

На фабрике окускования ЕВРАЗ КГОК. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

Подписи в документе поставили исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев и первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

Соглашение закрепляет намерения сторон сотрудничать в решении экологических задач в рамках комплексного стратегического развития Свердловской области. В частности, на ЕВРАЗ КГОК принята программа мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду до 2030 года. За это время на фабрике окускования будет установлена система автоматического контроля выбросов, проведено техперевооружение наружных электрофильтров. В карьерах комбината продолжат применять систему пылеподавления. На обогатительной фабрике продолжится реализация проекта сбора и возврата фильтрационных вод в технологический процесс.

Результатом выполнения программы станет снижение валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, полное прекращение сброса фильтрационных вод в водные объекты.

На реализацию мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду ЕВРАЗ КГОК направит 1,2 млрд руб.

Управление ЕВРАЗ КГОК. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

Областное правительство в свою очередь будет поддерживать природоохранные проекты, содействовать принятию мер и решений, направленных на улучшение экологической обстановки Свердловской области, а также сотрудничать по другим важным организационным вопросам.

«Снижение нагрузки на окружающую среду – безусловный приоритет в работе комбината и компании в целом. Мы реализуем эффективные экологические проекты, модернизируем аспирационное оборудование, вместе с жителями Качканара проводим акции по озеленению территории. Соглашение с правительством Свердловской области позволяет нам синхронизировать усилия и совместно достигать ощутимых результатов», – отметил исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев.

«Соглашения в сфере охраны окружающей среды включают обязательные среднесрочные и долгосрочные природоохранные мероприятия. Благодаря заключению подобных документов за два года предприятия Свердловской области направили более 12 миллиардов рублей на экологические проекты. Эта комплексная работа даёт ощутимые результаты. Мы фиксируем сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, снижение объема использования водных ресурсов и сброса загрязненных сточных вод в реки и озера региона, а также отмечаем тенденцию к снижению объема образования отходов производства и потребления», – сказал Алексей Шмыков.