В Нижнем Тагиле рецидивист напал на охранника ради пятитысячной купюры

Злоумышленник заприметил свою жертву в ближайшем магазине Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 37-летний рецидивист напал на 60-летнего мужчину ради пяти тысяч рублей. Инцидент произошел накануне, пострадавший охранник пытался уехать после завершения смены домой, однако таксист отказался его везти из-за отсутствия сдачи. Он предложил клиенту разменять крупную купюру.

Злоумышленник заприметил свою жертву в ближайшем магазине. Он предложил ему свою помощь, незнакомец позвал его на улицу, где угрожая ножом, отобрал банкноту и ударил по голове.

- Под подозрение попал местный житель, ранее судимый за преступления имущественного характера: кражи, грабежи, мошенничества. В настоящее время в судах рассматриваются уголовные дела по кражам, фигурантами которых он является, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Пострадавший уже опознал своего обидчика, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

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