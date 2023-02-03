Девочка впала в кому и умерла Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге простились с девочкой, удушившейся на горке в садике.

25 января во время прогулки ребенок попытался пролезть между ступенек и застрял из-за зацепившегося шарфа. В таком положении она провисела почти 10 минут. Девочку пытались реанимировать, а затем на скорой увезли в больницу. Спустя пять дней малышка скончалась в реанимации.

- Отпевание прошло на одном из кладбищ города, - рассказал читатель «КП-Екатеринбург».

Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». На данный момент обвинение никому не предъявляли.

По последней информации, горку отказались сносить.

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