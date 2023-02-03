УБРиР подвел итоги работы мобильного банка

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подвел итоги работы мобильного приложения в 2022 году. За год число пользователей увеличилось на 50%. В 2 раза возросло количество операций в мобильном банке.

Чаще всего в приложении клиенты переводят средства: по Системе быстрых платежей (СБП), между счетами и по свободным реквизитам. Количество платежей по QR-кодам за год возросло в 3,5 раза, переводов по СБП – практически в 3 раза, и более чем в 2 раза переводов между счетами.

«В 2022 году УБРиР продолжил повышать функциональность и информативность мобильного банка. Мы провели редизайн главного экрана: теперь можно настраивать видимость продуктов и остатков по счетам. Мы запустили полноценное, с учетом категорий, отображение кешбэка, добавили сторис, где рассказываем о новинках в мобильном банке. А еще дали возможность клиентам заказывать доставку карт из приложения. За счет этих и других изменений нам удалось нарастить число пользователей. За год проникновение мобильного банка в активную клиентскую базу достигло 77%. В этом году в планах увеличить этот показатель до 85%», - рассказал Денис Тур, управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР.

Отметим, что число открытых продуктов в приложении увеличилось в 3,5 раза по сравнению с 2021 годом. Активнее всего в мобильном банке клиенты оформляли вклады и дебетовые карты.

Добавим, что работу команды УБРиР над мобильным приложением высоко оценило Аналитическое агентство «Markswebb Rank & Report». Банк вошел в ТОП-10 рейтинга Markswebb в номинации «Ежедневный банкинг» и в ТОП-5 лучших мобильных банков страны в номинации «Цифровой офис».