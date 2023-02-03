Мэрия Каменска-Уральского требует вернуть горожанам горячую воду

В нескольких домах Каменска-Уральского исчезла горячая вода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Каменска-Уральского в очередной раз вмешалась в ситуацию с отключением горячей воды в многоквартирных домах по адресам: Средний проезд, 29, Коммунальная, 26, 2-я Рабочая, 8 и 4-я Рабочая, 7. Об этом сообщает портал KU66.RU.

Горячая вода исчезла из квартир жителей этих домов три дня назад, после того, как произошел спор хозяйствующих субъектов КУДЕЗ и управляющей компании «Теплокомплекс» по поводу качества и оплаты услуг горячего водоснабжения.

По этому вопросу совещание прошло не только в мэрии, но и в городской прокуратуре. Глава города подчеркнул, что воду надо вернуть в квартиры утром 4 февраля.