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НовостиНедвижимость3 февраля 2023 9:44

Мэрия Каменска-Уральского требует вернуть горожанам горячую воду

Ее отключили из-за коммунального спора
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В нескольких домах Каменска-Уральского исчезла горячая вода

В нескольких домах Каменска-Уральского исчезла горячая вода

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Каменска-Уральского в очередной раз вмешалась в ситуацию с отключением горячей воды в многоквартирных домах по адресам: Средний проезд, 29, Коммунальная, 26, 2-я Рабочая, 8 и 4-я Рабочая, 7. Об этом сообщает портал KU66.RU.

Горячая вода исчезла из квартир жителей этих домов три дня назад, после того, как произошел спор хозяйствующих субъектов КУДЕЗ и управляющей компании «Теплокомплекс» по поводу качества и оплаты услуг горячего водоснабжения.

По этому вопросу совещание прошло не только в мэрии, но и в городской прокуратуре. Глава города подчеркнул, что воду надо вернуть в квартиры утром 4 февраля.