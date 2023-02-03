В Екатеринбурге спасли мужчину, который полез через забор и проткнул насквозь ногу

Медики скорой доставили мужчину в больницу №36 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина полез через забор, чтобы сократить путь и оступился. Металлический прут ограждения насквозь проткнул ему дому. После этого мужчина еще и повис вниз головой. Спасать его приехали сотрудники МЧС и скорой, которых вызвали наблюдавшие страшную картину прохожие.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента «перекусили» прут и передали пострадавшего медикам. При этом часть металлоконструкции из ноги специально извлекать не стали, чтобы предотвратить возможные осложнения.

Острый металл повредил пострадавшему внутреннюю поверхность мышц бедра. Медики скорой доставили мужчину в больницу №36, где врачам также пришлось взять в руки болгарку: чтобы подготовить пациента к операции, прут было необходимо спилить как можно ближе к коже.

- К счастью, прут прошел рядом с сосудисто-нервным пучком, - рассказал главный врач больницы № 36 Станислав Лукин. - Максимально бережно, не повреждая мягкие ткани, хирурги извлекли оставшиеся фрагменты прута, провели первичную хирургическую обработку раны, дренирование.

Мужчина после операции достаточно быстро пошел на поправку. По словам врачей, ему крупно повезло - в случае повреждения бедренной артерии или сосудов исход мог быть трагическим.

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