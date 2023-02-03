В Свердловской области на год продлили льготу по аренде земель за 1 рубль

Аграрии берут землю в аренду по льготной ставке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство Свердловской области продлило до 2024 года льготу по аренде невостребованных земель, где уральцы могут заниматься сельским хозяйством за один рубль. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Речь идет о земельных участках сельхозназначения, которые не сдавались в аренду с 2019 года. Эта мера дает возможность вовлечь земли в сельскохозяйственный оборот.

Льгота распространяется на землю, которая сдана в аренду в этом и прошлом годах. Плата размером в один рубль устанавливается на год со дня заключения договора.

Отметим, что в 2022 года фермеры взяли в аренду 27 земельных участков общей площадью в 1 тысячу гектар. Земли расположены в Гаринском, Каменском, Байкаловском, Горноуральском, Серовском и Камышловском городских округах.