В Екатеринбурге в детский сад устроили мужчину, судимого за хранение наркотиков

Работник был уволен из садика по соглашению сторон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в детский сад Кировского района устроили мужчину, судимого по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств). Нарушение выявила прокуратура Свердловской области.

- В соответствии со статьей 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию, - объяснили в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла представление заведующей детского сада. По результатам его рассмотрения работник был уволен по соглашению сторон.

Напомним, ранее мы писали, что в Серове будут судить за мошенничество 52-летнюю бывшую заведующую детского сада №11 «Золотой ключик». По версии следствия, женщина с 2016 по 2021 годы фиктивно устроила на работу своего родственника и знакомых на должности грузчика, воспитателя, младшего воспитателя и учителя-логопеда. При этом она каждый месяц подписывала документы, согласно которым этим специалистам начисляли зарплату.

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