Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 февраля 2023 8:15

В Екатеринбурге в детский сад устроили мужчину, судимого за хранение наркотиков

Нарушение выявила прокуратура
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Работник был уволен из садика по соглашению сторон

Работник был уволен из садика по соглашению сторон

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в детский сад Кировского района устроили мужчину, судимого по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств). Нарушение выявила прокуратура Свердловской области.

- В соответствии со статьей 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию, - объяснили в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла представление заведующей детского сада. По результатам его рассмотрения работник был уволен по соглашению сторон.

Напомним, ранее мы писали, что в Серове будут судить за мошенничество 52-летнюю бывшую заведующую детского сада №11 «Золотой ключик». По версии следствия, женщина с 2016 по 2021 годы фиктивно устроила на работу своего родственника и знакомых на должности грузчика, воспитателя, младшего воспитателя и учителя-логопеда. При этом она каждый месяц подписывала документы, согласно которым этим специалистам начисляли зарплату.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».