Екатеринбурженка пожаловалась на мужчину, мастурбирующего в автобусе

После того, как женщина накричала на мужчину, он вышел из автобуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбурженка пожаловалась на мужчину, мастурбирующего в 077 автобусе. Женщина рассказала, что все происходило на глазах у ее ребенка. Инцидент произошел, когда она с дочкой утром 3 февраля ехала от остановки «Метро Ботаническая» до остановки «Клен».

- Сначала плотно прижимался ко мне и терся (я стояла к нему задом). Дочка в это время сидела на одноместном сиденье сзади салона. Заметив неладное, я встала боком, - рассказала женщина в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». - Он засунул руку в карман джинсов и начал там шурудить. А потом и вовсе расстегнул ширинку и засунул туда руку. И все это происходило на уровне глаз моей девятилетней дочки.

Женщина испугалась и накричала на мужчину. После этого он вышел из автобуса. Екатеринбурженка отметила, что камер в транспорте не было.

Женщина также сообщила, что это был мужчина средних лет в черной куртке с капюшоном, темно-синих джинсах и с черным рюкзаком с красными элементами.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, сообщений по данному факту в полицию не поступало. Полицейские просят женщину связаться с территориальным ОВД по телефону 3564212 или 102(02).

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