Жители частных домов под Екатеринбургом получили платежки за свет с большими суммами

Жителям частных домов выставили внушительные счета за электричество Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители частных домов, которые отапливаются электричеством, пожаловались изданию Е1 на выставление счетов за свет огромные суммы.

Эта ситуация связана с принудительным введением одноставочного тарифа с 19 января 2023 года в Свердловской области вместо тарифа «день-ночь», который выгоден тем, кто отапливает частные дома электрическими котлами.

Так, жительница поселка Прохладный под Екатеринбургом на днях получила счет от свердловского филиала компании «ЭнергосбыТ Плюс» на 12 332,26 рублей, хотя в декабре ей начислили всего 4 810,81 рублей. То есть плата выросла почти в 2,5 раза.

Женщина говорит, что пользовалась двухставочным тарифом, чтобы ночью включать котел на прогрев, а днем на поддержание. Это позволяло существенно экономить на платежах.

- Почему людям не дали возможности выбрать дальнейшую систему оплаты, хотя бы месяц? А уж к сельскому населению на электроотоплении могли бы и льготу применять, - возмущается хозяйка дома.

Отметим, что у жителей Екатеринбурга и Свердловской области есть возможность вернуться на двухставочный тариф, который будет действовать с 23 до 7 часов, исключая выходные и праздничные дни. Для этого нужно обратиться в энергосбытовую компанию для перепрограммирования счетчика.

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