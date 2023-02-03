В Салехарде из-за праздника перекрыли движение транспорта

Горожан призвали заранее выбирать пути объезда закрытых участков Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 февраля 2023 года в Салехарде с 6 до 20 часов ограничили движение транспорта из-за празднования 100-летия гражданской авиации. В торжественных мероприятиях принимают участие больше 300 человек. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Движение всех видов транспорта ограничено на нескольких участках, включая проезд между домами по адресам: Ямальская, 17а, и Матросова, 31. Также закрыта автостоянка рядом со зданием №1 по улице Арктической.

Власти города призывают горожан выбирать пути движения с учетом ограничений и соблюдать правила дорожного движения.